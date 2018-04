PARIS — Une conférence internationale sur la lutte contre le financement d’Al-Qaïda, de Daech et des groupes et individus affiliés à ces organisations terroristes a lieu mercredi et jeudi à Paris.

Des représentants de quelque 70 États et les responsables de près de 20 organisations internationales, régionales et agences spécialisées prennent part à cette conférence qui a été initiée par le président de la France, Emmanuel Macron. Elle se déroule au siège de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE).

Le président Macron y sera jeudi, au retour de son voyage officiel aux États-Unis.

Selon des données dévoilées par l’Élysée, les revenus du groupe armé État islamique (Daech) entre 2014 et 2016 se sont élevés à 2,5 milliards $ US.

Les organisateurs de la conférence aspirent à plus de coopération et de transparence dans les transactions financières alors que les groupes terroristes utilisent des méthodes de plus en plus raffinées pour effectuer des transferts d’argent et blanchir des capitaux.