NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Le conglomérat familial du président Donald Trump obtient un contrat lucratif pour rebâtir un aéroport en Syrie.

EN FAIT: Les États-Unis ont frappé l’une des plus importantes bases aériennes de la Syrie, l’an dernier, mais l’entreprise appartenant au président Trump n’a pas obtenu le contrat pour réparer les dommages. Il s’agissait plutôt d’une nouvelle satirique sur le site breakingburgh. La porte-parole de la Trump Organization Amanda Miller confirme à l’Associated Press par courriel que «C’est en effet faux.» La fausse nouvelle est apparue en ligne une première fois après que les États-Unis ont frappé la base aérienne d’Al-Chaayrate, en avril 2017, et a recommencé à circuler dans les médias sociaux après une présumée attaque chimique par le gouvernement syrien.

————–

FAUX: Un projet de loi pro-homosexualité interdira la vente de bibles en Californie.

EN FAIT: Des allégations largement partagées en ligne prétendant que les ventes de bibles seront interdites en Californie en vertu d’un projet de loi sur les «thérapies de réorientation sexuelle» sont fausses. L’Assemblée législative de l’État a déposé un projet de loi qui ferait en sorte que la vente de thérapies de réorientation sexuelle ainsi que leur publicité seraient considérées comme des pratiques frauduleuses. Anthony Sampson, un avocat qui a agi comme conseiller pour le projet de loi, note dans un courriel que la loi «ne s’applique qu’aux pratiques et non pas à la vente de livres ou de tout autre bien».

————–

FAUX: George H.W. Bush est mort à l’âge de 93 ans.

EN FAIT: Quelques sites de canulars, dont un qui tentait de se faire passer pour le New York Times, ont publié une fausse nouvelle déclarant la mort de l’ancien président peu après celle de sa femme, Barbara Bush, décédée plus tôt ce mois-ci à 92 ans. M. Bush a été hospitalisé le 22 avril, le lendemain des funérailles de sa femme, pour une infection qui s’est propagée dans son sang et dont il se remet actuellement. Un porte-parole du 41e président assure que celui-ci va bien et qu’il a hâte de se rendre dans sa résidence du Maine pour l’été.

———-

FAUX: L’organisation de Mitt Romney a secrètement obtenu un privilège spécial afin d’obtenir des données sur les électeurs.

EN FAIT: Les responsables des élections de l’Utah affirment que l’aspirant candidat républicain au Sénat a effectivement obtenu les adresses courriel et les numéros de téléphone d’électeurs alors qu’il amassait les signatures nécessaires pour que son nom soit ajouté au bulletin de vote en juin. Ce privilège n’était toutefois ni extraordinaire, ni secret, ni illégal, contrairement à ce que prétendent un site de l’État et un adversaire politique, assure Justin Lee, le directeur des élections de l’Utah. La campagne de Mitt Romney a demandé de pouvoir ajouter une feuille de papier à un formulaire de l’État, ce qui n’enfreint aucune loi électorale, explique M. Lee. M. Romney affrontera Mike Kennedy, le candidat ayant obtenu le plus de votes à la convention républicaine, lors d’une primaire qui se tiendra le 26 juin.

———-

FAUX: La controverse éclate lorsque le nouveau bébé royal obtient le prénom Mohamed.

EN FAIT: Le nom du plus récent membre de la famille royale britannique est Louis et non Mohamed. Le site tuckered.uk.co, qui affirme publier de la satire sur sa page Facebook, a choisi ce nom pour le troisième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge après sa naissance, lundi. Vendredi, le palais de Kensington a annoncé le véritable nom du bébé: Louis Arthur Charles. Plusieurs autres sites ont faussement affirmé que le bébé est mort plusieurs heures après sa naissance.