LOS ANGELES — Le prolifique producteur américain de films et de séries télévisées Paul Junger Witt est décédé d’un cancer à l’âge de 77 ans.

Witt a notamment été à l’origine des populaires séries « The Golden Girls, » « The Partridge Family », « Soap », « Benson » et « Empty Nest ».

Au cinéma, il a produit de nombreux films à succès comme « Dead Poets Society », « Three Kings » et « Insomnia ».

Paul Junger Witt laisse dans le deuil son épouse, l’auteure Susan Harris.