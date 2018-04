TOKYO — La police japonaise a finalement repris un fugitif qui était en cavale depuis une rare évasion de prison survenue il y a trois semaines.

Tatsuma Hirao purgeait une peine de cinq ans et demi de prison pour vol quand il s’est échappé d’une prison à sécurité minimum.

L’évasion avait semé l’inquiétude parmi la population locale et retenu l’attention de la presse nationale.

L’homme de 27 ans s’était réfugié sur l’île de Mukaishima, où plus d’un millier de policiers l’ont traqué quotidiennement. Ses empreintes digitales ont été retrouvées sur les lieux de plusieurs vols de vêtements et de nourriture.

On trouve sur cette île plus d’un millier de maisons laissées vides par le vieillissement de la population et l’exode des résidants.

Hirao a été capturé dans les rues de la ville d’Hiroshima. Selon la presse locale, il aurait raconté aux policiers s’être caché dans ces maisons vides avant de nager jusqu’à la côte de la préfecture d’Hiroshima. Il aurait ensuite pris le train jusqu’à la ville.

Des images diffusées par la télévision japonaise le montrent essayant d’escalader un mur pour semer les policiers qui le poursuivent, mais sans succès.

Le taux de criminalité est relativement bas au Japon et les évasions sont rares.