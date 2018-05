BERLIN — Une cinquième personne est morte au cours des dernières heures dans la foulée de la soudaine tempête hivernale qui a surpris un groupe de randonneurs dans les Alpes suisses.

Les dirigeants du canton de Valais poursuivaient mardi leurs efforts pour identifier les victimes.

La police avait indiqué la veille que les 14 randonneurs étaient originaires de la France, de l’Allemagne et de l’Italie. Un porte-parole de la police locale a dit que les victimes ont été surprises par les vents violents, la neige et le froid, et qu’elles ont été contraintes de passer la nuit à l’extérieur.

Un premier bilan faisait état de quatre morts et de cinq blessés graves.

Plusieurs victimes souffraient d’hypothermie.

La police a expliqué que les randonneurs essayaient de rejoindre le refuge des Vignettes à 3157 mètres d’altitude.

Les autorités avaient déployé sept hélicoptères pour secourir les victimes dans la région du Pigne d’Arolla, un sommet de 3790 mètres d’altitude.