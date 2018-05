BRUXELLES — L’Union européenne a déposé mercredi un budget de 1135 milliards d’euros (1567 milliards $ CAN) afin de financer des priorités comme la défense et la sécurité des frontières, et de combler le vide laissé par le départ du Royaume-Uni.

Les projets de dépenses présentées par la Commission européenne pour la période 2021-2027 représentent 1,1 pour cent de la production économique totale des 27 membres qui formeront l’UE après le départ de Londres.

Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a affirmé qu’il s’agit d’un budget «pragmatique» qui permettra de «faire plus avec moins».

De nouveaux investissements sont consentis dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de la gestion des frontières, de la recherche, de l’innovation, d’internet et du développement technologique.

Les dépenses consacrées à l’agriculture et aux fonds qui permettent aux membres moins bien nantis d’améliorer leurs infrastructures sont réduites de 5 pour cent.

La Commission réclame le pouvoir de suspendre ou de restreindre le financement des membres dont les lois pourraient engendrer un risque financier, en réaction aux décisions des gouvernements de la Pologne et de la Hongrie qui, selon l’UE, menacent le système de justice.

L’idée a rapidement été dénoncée par la Pologne.

Plusieurs mois de débats sont à prévoir, mais Bruxelles désire un accord avant les élections parlementaires européennes de mai 2019.

La Commission calcule que le départ du Royaume-Uni retranchera environ 12 milliards d’euros aux contributions budgétaires annuelles.

Le budget actuel de l’Union européenne est valide jusqu’en 2020.