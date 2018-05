LUCKNOW, Inde — Une tempête comprenant de fortes pluies et des vents puissants a ravagé des régions du nord et de l’ouest de l’Inde, faisant au moins 72 morts et plus de 100 blessés, selon les autorités.

C’est la ville d’Agra, située dans l’État d’Uttar Pradesh frontalier avec le Népal, qui a été la plus touchée. Aux dernières nouvelles, 36 personnes avaient péri mercredi soir dans cette ville du nord indien qui abrite l’emblématique mausolée Taj Mahal, les rafales de vent ayant atteint par moments environ 130 kilomètres à l’heure.

Au moins 27 autres décès ont été répertoriés plus à l’ouest, dans l’État du Rajasthan, frontalier avec le Pakistan.

Cette forte tempête a pris les habitants de l’Inde par surprise, puisque la saison de la mousson ne doit pas débuter avant six autres semaines. La mousson se caractérise fréquemment par de forts contrastes thermiques qui causent des phénomènes météorologiques violents.