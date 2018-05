NAIROBI, Kenya — Des inondations ont fait au moins six morts et une dizaine de disparus de jeudi à vendredi au Kenya.

Les pluies saisonnières ont causé des dizaines de morts au cours des dernières semaines.

Un représentant de la police locale a expliqué à l’Associated Press que des hommes ont été mobilisés pour «chercher des corps».

La rivière Kandisi est sortie de son lit tout près de la capitale, Nairobi.

L’agence humanitaire des Nations unies a indiqué par voie de communiqué, jeudi, qu’au moins 80 personnes ont été tuées et 245 000 autres déplacées par les pluies diluviennes depuis le mois de mars, principalement dans les comtés de Tana River, de Kilifi et de Mandera.

La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge évoque de son côté un bilan d’au moins 100 morts depuis quelques semaines. L’organisation a prévenu que plusieurs récoltes ont été dévastées et que les inondations pourraient aggraver les épidémies de choléra et de paludisme.

Les inondations causées par les pluies saisonnières frappent au moment où ce pays d’Afrique de l’Est peine encore à se relever de la sécheresse qui a touché la moitié de ses comtés l’an dernier.