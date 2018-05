MOSCOU — Des Russes ont manifesté dans l’ensemble du pays, samedi, pour contester l’investiture prochaine de Vladimir Poutine en tant que président. La police a arrêté des centaines de personnes, dont l’organisateur, Alexeï Navalny, l’opposant le plus féroce du président russe.

Les policiers ont aggripé M. Navalny par les bras et les jambes et l’ont traîné depuis la place Pouchkine, à Moscou, où des milliers de militants étaient réunis pour une manifestation non autorisée.

Des marches ayant pour slogan «Il n’est pas notre tsar» se sont déroulées dans plusieurs villes du pays, allant de Iakoutsk, en Sibérie, en passant par Saint-Pétersbourg, jusqu’à Kaliningrad, ville russe située en Europe.

Selon l’organisation OVD-Info, qui surveille la répression politique, plus de 350 personnes ont été arrêtées dans l’ensemble de la Russie, mais ce chiffre a été répertorié avant la fin de certaines manifestations. L’agence de presse Interfax, qui citait des sources policières, a parlé de 140 arrestations seulement à Moscou.

Alexeï Navalny sera accusé d’avoir organisé un rassemblement interdit, selon les agences de presse russes, qui n’ont pas précisé à quel moment il comparaîtra. M. Navalny a déjà purgé plusieurs peines de prison pour des accusations semblables.

Vladimir Poutine sera investi comme président pour un mandat de six ans, lundi prochain. Il avait remporté l’élection présidentielle avec plus de 77 pour cent du vote populaire.

M. Navalny avait espéré se présenter contre lui, mais il n’avait pas pu en raison d’accusations qui pesaient contre lui.