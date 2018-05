CAP CANAVERAL, Fla. — Un robot géologue équipé d’un marteau et d’un sismographe a été lancé en direction de Mars, samedi, afin d’explorer le mystérieux sous-sol de la planète rouge.

Contrairement à ses habitudes, la NASA a procédé au lancement de la sonde InSight depuis la Californie plutôt qu’au Cap Canaveral.

Il s’agissait du premier lancement interplanétaire effectué à partir de la côte Ouest, ce qui a attiré une bonne foule de spectateurs aux abords de la base aérienne Vandenberg ainsi que le long de la côte jusqu’en Basse-Californie.

La sonde devrait avoir besoin de plus de six mois pour franchir les 485 millions de kilomètres qui séparent la Terre de Mars et entreprendre ses travaux d’excavation sans précédent.

InSight a pour mission de creuser le sol de la planète jusqu’à une profondeur de cinq mètres pour effectuer notamment des relevés de température.

La sonde doit parallèlement tenter de mesurer pour la première fois les séismes qui secouent Mars en utilisant un sismographe de haute technologie qui sera déposé sur le sol.

«C’est un grand jour. On retourne sur Mars!», a lancé le nouveau patron de la NASA, Jim Bridenstine, à la suite du décollage de l’engin spatial.

Malheureusement, un épais brouillard a empêché d’observer le décollage de la mission évaluée à un milliard de dollars.

Les gens présents sur place ont tout de même pu entendre le puissant grondement de la fusée et les nombreuses alarmes de voitures qui ont été déclenchées par les vibrations.

«C’était un moment incroyable, a déclaré le chef scientifique de la mission, Bruce Banerdt, à l’Associated Press. Je crois que je peux savourer un petit moment de satisfaction et avoir le sentiment qu’on a réellement accompli quelque chose aujourd’hui.»

La NASA n’a pas envoyé d’engin spatial en direction de la planète Mars depuis le robot Curiosity en 2012. Les Américains sont les seuls à avoir réussi une mission sur Mars où un appareil a pu se poser sur la planète et être manipulé. Il s’agit d’opérations complexes et difficiles. À peine 40 pour cent des missions dirigées vers Mars ont eu du succès.

Selon M. Banerdt, Mars paraît le lieu idéal pour mieux comprendre comment les planètes rocheuses de notre système solaire ont été formées il y a 4,5 milliards d’années. La mission pourrait aussi permettre de savoir pourquoi la vie a pu se développer sur notre planète et pas sur d’autres.