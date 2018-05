WASHINGTON — Trois Américains qui étaient détenus en Corée du Nord rentrent au pays avec le secrétaire d’État Mike Pompeo et semblent être en «bonne santé», a annoncé mercredi le président Donald Trump.

Les trois hommes — Kim Dong-chul, Kim Hak-song et Tony Kim — étaient détenus depuis plus d’un an en raison d’«activités subversives».

Ils sont attendus à la base aérienne Andrews, au Maryland, vers 2 h, heure locale, jeudi matin. M. Trump a indiqué sur Twitter qu’il sera sur place pour les accueillir.

La libération des trois hommes est un nouveau signe de l’amélioration rapide des relations entre les deux adversaires.

M. Pompeo s’était rendu à Pyongyang pour finaliser les derniers détails d’une rencontre prochaine entre M. Trump et le dictateur Kim Jong-un. Le président américain a lancé sur Twitter que «le lieu et le moment» du sommet ont maintenant été déterminés.

Le déplacement de M. Pompeo n’avait pas été annoncé publiquement. Il était accompagné d’une poignée de collaborateurs, mais aussi de deux journalistes — un de l’Associated Press et un du Washington Post — qui ont été informés du départ à environ quatre heures d’avis.