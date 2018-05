NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Un juge fédéral critique Robert Mueller et prétend qu’il a outrepassé ses pouvoirs.

EN FAIT: Un juge fédéral n’a pas déterminé que le conseiller spécial Robert Mueller a outrepassé ses pouvoirs en déposant des accusations contre un ancien directeur de campagne de Donald Trump, contrairement à ce que prétend un article publié sur le site Republic Information. Le juge américain T.S. Ellis III a posé des questions pointues au sujet de l’autorité de M. Mueller lors d’une audience préliminaire en Virginie, suggérant que les véritables objectifs du procureur étaient de mener Paul Manafort à témoigner contre le président. Le juge a toutefois confirmé un jugement sur une motion mise de l’avant par les avocats de M. Manafort, qui souhaitaient le rejet des accusations de fraude fiscale pesant contre lui. Les avocats de M. Manafort affirmaient que les accusations à son endroit ne s’inscrivaient pas dans le mandat de M. Mueller, chargé d’enquêter sur l’ingérence russe dans l’élection de 2016.

————–

FAUX: Clint Eastwood lègue un domaine et des actifs à la campagne électorale de Donald Trump pour 2020

EN FAIT: Les rumeurs voulant que Clint Eastwood ait fait don d’un ranch dans le nord de la Californie et d’autres actifs à la campagne pour la réélection de Donald Trump en 2020 sont fausses, selon des représentants de l’acteur. De fausses informations circulant sur les médias sociaux affirment que les dons de Clint Eastwood incluent 40 000 acres de territoire dans le Nevada et 7 millions $. Les sites précisent que la campagne utilisera le ranch comme quartier général pour la région du nord-ouest américain. Le Daily World Update, qui se décrit comme un site satirique, fait partie de ceux qui ont publié ces rumeurs. Dans un article datant du 27 avril, le site cite l’acteur disant apparemment que son médecin lui a conseillé de préparer sa succession. Ces allégations sont «fausses», a écrit l’avocat Kevin Marks dans un courriel à l’Associated Press.

————–

FAUX: Kyle Busch a été retrouvé mort après s’être enlevé la vie.

EN FAIT: Le pilote de NASCAR Kyle Busch est bien vivant et se porte à merveille, malgré un article en ligne affirmant qu’il s’est enlevé la vie. L’article du site Sports Analog, qui dit offrir des «nouvelles sportives de partout à travers le monde», n’est pas véridique, a assuré le porte-parole de Kyle Busch, Bill Janitz, à l’Associated Press. La fausse nouvelle affirmait que le pilote s’était tiré une balle dans la tête dans sa résidence de la Caroline du Nord, à 11 h 46, lundi matin.

———-

FAUX: Le gouverneur de New York nomme une nouvelle procureure générale permanente, qui a déjà perdu contre Donald Trump.

EN FAIT: Des articles publiés en ligne affirment faussement qu’Hillary Clinton est la nouvelle procureure générale de l’État de New York. Les sites prétendent que le gouverneur de New York Andrew Cuomo a nommé Mme Clinton comme remplaçante permanente à Eric Schneiderman, qui a démissionné de son poste lundi dans la foulée d’allégations d’inconduite sexuelle. Ils ont aussi erronément rapporté que M. Cuomo avait retiré la nomination de son premier choix, Barbara Underwood. Le directeur adjoint des communications de M. Cuomo, Rich Azzopardi, affirme que ces articles sont 100 pour cent «faux, faux, faux». M. Azzopardi ajoute que Mme Clinton n’a pas été nommée pour ce poste et que Mme Underwood, à titre de solliciteure générale de l’État, est automatiquement devenue procureure générale par intérim.