PARIS — Un individu armé d’un couteau a fait un mort et quatre blessés dans un quartier animé de Paris, samedi, avant d’être tué par les forces de l’ordre. Daech (groupe armé État islamique) a affirmé que l’assaillant était l’un de ses «soldats».

Les autorités chargées de lutter contre le terrorisme ont pris le contrôle de l’enquête et le président Emmanuel Macron a promis que la France ne plierait pas devant la menace terroriste, et ce, même si le pays a été le théâtre de plusieurs attentats au cours des dernières années.

La police parisienne a évacué certains immeubles du deuxième arrondissement après l’attaque, qui s’est produite sur la rue Monsigny vers 21 h (heure locale). Les clients des bars du quartier et de l’Opéra Garnier, situé un peu plus loin, ont révélé que la situation avait semé surprise et confusion dans le secteur.

Au-delà du périmètre de sécurité samedi soir, les cafés étaient toutefois remplis, la vie nocturne de la ville semblant avoir repris son cours normal.

Le procureur de la République de Paris, François Molins, a expliqué aux reporters présents sur les lieux que l’enquête avait été confiée aux autorités de lutte contre le terrorisme en raison de témoignages disant que le suspect avait crié «Allahou Akbar» («Dieu est le plus grand») et du modus operandi de l’attaque.

Aamaq, l’agence de presse de Daech, a déclaré dans un communiqué que l’auteur de l’agression avait répondu à l’appel de l’organisation terroriste, qui encourage ses partisans à s’en prendre aux membres de la coalition dirigée par les États-Unis qui tente de chasser les extrémistes de l’Irak et de la Syrie.

L’armée française participe à la coalition depuis 2014 et les sympathisants de Daech ont depuis tué plus de 200 personnes en France, dont 130 durant les attentats de novembre 2015 à Paris.