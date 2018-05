MÉXICO — La candidate indépendante et ex-première dame Margarita Zavala a annoncé mercredi qu’elle abandonnait la course en vue de l’élection présidentielle au Mexique, qui aura lieu le 1er juillet.

Margarita Zavala avait rompu ses liens de longue date avec les conservateurs du Parti action nationale et s’était inscrite comme candidate indépendante.

Ses chances semblaient toutefois plutôt minces, alors que les sondages la plaçaient sous la barre des dix pour cent, bien loin derrière les trois meneurs de la course.

Margarita Zavala a annoncé sa décision dans une émission de télévision préenregistrée. Elle n’a pas accordé son appui à un autre candidat en lice.

Le nom de Mme Zavala apparaîtra quand même sur les bulletins de vote le 1er juillet, puisque ceux-ci ont déjà commencé à être imprimés par l’Institut national électoral.

L’ex-première dame, mariée à l’ancien président Felipe Calderon, a quitté le Parti action nationale notamment en raison de son alliance gauche-droite avec le Parti de la révolution démocratique dans le but de soutenir le candidat à la présidence Ricardo Anaya.

«Je retire ma candidature par principe d’honnêteté politique et de cohérence, mais aussi pour libérer les gens qui m’ont si généreusement soutenue pour leur permettre de prendre la bonne décision dans cette course difficile», a-t-elle déclaré dans l’entrevue accordée au réseau Televisa.

Ricardo Anaya, qui occupe la deuxième place de la course selon les sondages, courtise les partisans de la candidate désormais retirée.

Une fois l’annonce rendue publique, Ricardo Anaya a qualifié l’ex-candidate de «femme courageuse avec des principes» sur son fil Twitter.

«Ses contributions au pays, et en particulier pour cette course, ont été très précieuses. Toute ma reconnaissance à elle et son équipe», a-t-il ajouté.

Quatre candidats sont toujours dans la course. Les sondages indiquent que le candidat de gauche Andrés Manuel López Obrador, surnommé «AMLO», détient une avance confortable.