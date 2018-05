BRUXELLES — La justice belge a acquitté jeudi, faute de preuves, 18 individus qui étaient soupçonnés d’avoir participé à un audacieux vol de diamants à l’aéroport de Bruxelles en 2013.

La valeur du butin était évaluée à 50 millions $ US et il s’agissait d’un des vols les plus lucratifs de mémoire récente.

Un autre suspect, le cerveau présumé de l’opération, comparaîtra plus tard.

La planète avait été estomaquée par la précision militaire des malfaiteurs, qui s’étaient introduits sur la piste et avaient intercepté un avion à la pointe du fusil avant de prendre la fuite avec les diamants.