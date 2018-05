VATICAN — La totalité des évêques du Chili ont offert vendredi de démissionner dans le cadre du scandale des prêtres pédophiles qui secoue l’Église catholique.

Au terme d’une rencontre d’urgence avec le pape François à Rome, les 31 évêques en poste au Chili ont annoncé avoir signé un document dans lequel ils offrent de démissionner et remettent leur sort entre les mains du pape.

C’est la première fois que toute la conférence des évêques d’un pays présente une démission collective en lien avec ce scandale.

Le pape François avait précédemment reproché aux évêques d’avoir détruit des preuves, incité les avocats de l’Église à minimiser les accusations et fait preuve d’une «négligence grave» quand est venu le temps de protéger les enfants des prêtres pédophiles.

Dans un document dévastateur de dix pages remis aux évêques plus tôt cette semaine, le pape affirme que la totalité de la hiérarchie de l’Église chilienne est collectivement responsable de «graves erreurs» lors de la gestion des dossiers d’agression et de la perte de crédibilité subséquente de l’Église catholique.

Le pape a dit aux évêques que «personne ne peut se disculper et placer le problème sur les épaules des autres».

Les évêques chiliens ont répondu que le contenu du document est «absolument déplorable» et qu’il témoigne d’un «abus de pouvoir et de conscience inacceptable». Ils ont demandé pardon aux victimes, au pape et à tous les catholiques, en plus de promettre de réparer les dégâts.

Le pape François avait convoqué la conférence des évêques chiliens au Vatican après avoir admis qu’il a commis «de graves erreurs de jugement» dans le dossier de l’évêque Juan Barros, que les victimes du prêtre pédophile Fernando Karadima accusent d’avoir fermé les yeux sur leurs agressions.

Le scandale a toutefois pris une tout autre ampleur quand deux experts envoyés au Chili par le pape lui ont remis leur rapport. Le contenu de ce document n’a pas été rendu public, mais le pape y fait référence dans le sien.

La chaîne de télévision chilienne T13 a été la première à obtenir une copie du document et le Vatican en a confirmé l’authenticité.