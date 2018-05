LONDRES — L’ancien espion Sergueï Skripal a obtenu son congé d’un hôpital britannique, deux mois après avoir été empoisonné avec un agent neurotoxique qui l’a laissé à un doigt de la mort, ont annoncé des responsables vendredi.

L’homme de 66 ans et sa fille Ioulia avaient été retrouvés inconscients dans un parc de la ville de Salisbury le 4 mars. La jeune femme de 33 ans s’est rétablie plus rapidement et a obtenu son congé le mois dernier.

M. Skripal et sa fille se trouvent maintenant dans un endroit gardé secret pour leur sécurité.

M. Skripal est un ancien officier du renseignement russe qui avait été reconnu coupable d’espionnage au profit du Royaume-Uni. Il a été expulsé vers ce pays en 2000, lors d’un échange de prisonniers.

Londres affirme que M. Skripal et sa fille ont été empoisonnés avec un agent neurotoxique de qualité militaire et que la Russie est responsable de l’attaque. Moscou nie toute implication.

La crise qui a suivi a mené à l’expulsion de centaines de diplomates par la Russie et par l’Occident.