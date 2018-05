LA HAVANE — Plusieurs écrasements d’avion mortels sont survenus à Cuba dans les dernières décennies.

Voici un aperçu des accidents aériens les plus importants:

— 18 mai 2018:

Un Boeing 737 exploité par l’entreprise d’État Cubana s’est écrasé peu après son décollage de l’aéroport international José-Martì, à La Havane, avec plus d’une centaine de passagers à bord. Le bilan des victimes demeurait inconnu en date de vendredi après-midi. L’appareil se dirigeait vers la ville d’Holguin, et s’est échoué à mi-chemin entre le sud de La Havane et la ville de Santiago de Las Vegas.

— 29 avril 2017:

Un avion militaire cubain a sombré dans les collines de la province d’Artemisa, tuant sur le coup huit militaires, selon le gouvernement. L’appareil soviétique AN-26 avait quitté l’aéroport de Playa Baracoa, à l’extérieur de La Havane, et l’accident avait eu lieu près de Candelaria, une ville située à environ 65 kilomètres du point d’origine.

— 4 novembre 2010:

Un vol d’AeroCaribbean qui assurait une liaison de Santiago à La Havane s’était écrasé dans le centre de Cuba. Les 68 passagers avaient péri, dont 28 étaient d’origine étrangère. Il s’agit de la tragédie la plus meurtrière à survenir au pays en une vingtaine d’années. Selon les autorités cubaines, l’accident s’était produit en raison de la mauvaise température et d’une erreur du pilote.

— 4 septembre 1989:

Un avion nolisé de Cubana qui partait de La Havane pour se diriger à Milan, en Italie, s’était écrasé peu de temps après le décollage. L’accident avait tué les 126 personnes à bord, ainsi qu’au moins une vingtaine d’autres au sol.

— 6 octobre 1976:

Une bombe avait causé une explosion dans un avion de Cubana, qui faisait une liaison entre la Barbade et la Jamaïque, faisant 73 morts. Des exilés ayant des liens avec des groupes anti-Castro avaient été montrés du doigt. Les deux hommes accusés d’avoir planifié l’attaque avaient trouvé refuge en Floride, où l’un d’entre eux, Luis Posada Carriles, vit toujours.