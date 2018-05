Le grand jour est arrivé pour les ardents monarchistes et les passionnés de mondanités royales.

Alors que la chapelle du château de Windsor fera entendre ses volées de cloches, samedi midi, de ce côté-ci de l’Atlantique, cinq heures plus tôt, des réveils-matin tireront du lit d’irréductibles Canadiens qui ne manqueraient pour rien au monde la télédiffusion en direct du mariage entre le prince Harry et l’actrice américaine Meghan Markle.

Après des mois de ferveur princière, certains Canadiens voudront voir, en temps réel, Meghan Markle marcher jusqu’à l’autel, suivie de ses demoiselles et garçons d’honneur — dont certains sont même Canadiens: les trois enfants de Ben et de Jessica Mulroney —, en sirotant peut-être une tasse de thé, mais en pyjama devant la télé. D’autres, par contre, auront poussé la ferveur jusqu’à s’habiller chic et à assister à l’une des activités publiques organisées aux aurores samedi matin.

À Toronto, où Meghan Markle a habité pendant le tournage de la télésérie «Suits» («Les deux font la paire»), l’impresario David Mirvish a organisé une séance publique gratuite au théâtre «Princess of Wales», ainsi nommé en l’honneur de la mère du prince Harry, Lady Diana. Un porte-parole a indiqué que les 2000 billets s’étaient envolés en cinq minutes, cette semaine. Les organisateurs annoncent notamment des jeux-questionnaires, des célébrités et un «bal costumé royal».

Au resto-pub «Duke of Cornwall», dans le centre-ville de Toronto, les clients sont invités à revêtir leurs plus beaux atours pour assister en direct à la retransmission télévisée du mariage princier, autour d’un petit déjeuner anglais. L’hôtel «Windsor Arms» propose lui aussi la télédiffusion de la cérémonie dans son élégante salle de bal.

À Montréal, le «Pub Burgundy Lion», dans le quartier de la Petite-Bourgogne, offrira un choix de petits déjeuners, mais aussi son traditionnel service de thé — mais dès 6 h du matin, pour l’occasion. À Halifax, un hôtel offre aussi un menu spécial, et les invités pourront porter un toast aux nouveaux mariés avec un verre de mimosa.

À l’autre bout du pays — le mariage princier aura lieu au milieu de la nuit en Colombie-Britannique —, l’«Union Club» de Victoria souligne aussi l’événement… pour les couche-tard.