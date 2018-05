WINDSOR, Royaume-Uni — Le prince Harry et l’actrice américaine Meghan Markle ont échangé leurs voeux de mariage, samedi, devant des millions de téléspectateurs et plusieurs vedettes qui s’étaient déplacées pour l’événement.

La mariée est arrivée sous la musique d’une fanfare et s’est faite conduire à l’autel par son beau-père, le prince Charles, et dix enfants qui se partageaient les rôles de bouquetières et de pages. John et Brian Mulroney, les jumeaux du couple canadien Ben et Jessica Mulroney, tenaient la traîne de la mariée.

Meghan Markle est arrivée à la chapelle peu avant midi (7 h, heure de Montréal) pour la cérémonie. Vêtue d’une longue robe blanche en soie conçue par la créatrice de mode britannique Clare Waight Keller, de la maison Givenchy, la mariée a salué la foule qui l’acclamait avant d’entrer dans la chapelle.

Le prince Harry et son frère, le prince William, qui arboraient un uniforme militaire, attendaient Meghan Markle en s’échangeant des regards complices.

Lorsqu’il a vu sa future femme, le prince Harry lui a dit qu’elle était «merveilleuse».

Meghan Markle a livré ses voeux avec un ton posé et confiant. Le prince Harry semblait nerveux, mais heureux.

Après la cérémonie, le couple a parcouru les rues de Windsor en calèche en saluant la foule.

Les nouveaux mariés doivent participer en après-midi et en soirée à deux réceptions, dont la première est organisée par la reine.

Plusieurs vedettes étaient présentes à cérémonie, dont l’animatrice Oprah Winfrey, l’acteur George Clooney, l’ancien joueur de soccer David Beckham, et la joueuse de tennis Serena Williams.

Avant les festivités, la reine Elisabeth avait honoré son petit-fils de 33 ans en le nommant duc de Sussex. Cela signifie que Meghan Markle est maintenant duchesse de Sussex.

La reine Elisabeth et son mari, le prince Philip, étaient d’ailleurs dans l’assistance.

D’autres membres de la famille royale aussi du nombre, dont le prince Andrew et le prince Edward, ainsi que la princesse Anne. La cousine du prince Harry, les jumelles Eugenie et Beatrice étaient également présentes.

Charles Spencer, le frère de la la défunte mère du prince Harry, Diana, a aussi assisté à la cérémonie.