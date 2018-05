BEYROUTH — L’armée syrienne soutient que pour la première fois depuis près de sept ans, les militants de Daech (groupe armé État islamique) ont été complètement chassés de la capitale et de ses banlieues.

Les militaires ont indiqué lundi qu’ils avaient repris les derniers bastions de Daech dans les quartiers sud de la capitale syrienne, et ils ont proclamé Damas «ville entièrement sécuritaire».

Dans une déclaration de l’armée lue à la télévision syrienne, le général Ali Mayhoub a soutenu qu’après un mois de combats, l’armée avait repris le contrôle dans le camp palestinien de Yarmouk et à Hajar al-Aswad.

Avec ces gains des troupes du président Bachar el-Assad, le grand Damas — y compris ses banlieues éloignées — est maintenant sous le contrôle du gouvernement pour la première fois depuis le début de la guerre civile en 2011.

La télévision d’État annonçait plus tôt que les forces gouvernementales avaient repris l’offensive à midi après l’évacuation de civils la veille.

Selon un groupe d’observateurs, quelque 1600 personnes, dont des centaines de combattants armés de Daech, ont pu quitter le secteur samedi et dimanche pour se diriger vers le désert dans l’est du pays.

Selon l’Observatoire syrien pour les droits de l’Homme, les combats de plusieurs mois ont fait de nombreuses victimes dans les deux camps.

Les forces du président Assad ont réalisé des gains constants depuis 2015, lorsque les Russes ont commencé leurs frappes aériennes. En décembre 2016, les forces gouvernementales reprenaient Alep, la plus importante victoire militaire du président Assad depuis le début du conflit. En mars et avril de cette année, des milliers de combattants de l’opposition se sont rendus et ont été évacués des quartiers de Ghouta, dans la capitale, après une offensive musclée des troupes gouvernementales.