WASHINGTON — Le président Donald Trump a salué vendredi la déclaration de la Corée du Nord, qui se dit toujours prête à une rencontre malgré l’annulation du sommet de Singapour.

Il a qualifié la réaction du Nord de «chaleureuse et productive» et a exprimé l’espoir d’une «prospérité et d’une paix longues et durables».

M. Trump a tenu ces propos sur Twitter vendredi matin, au lendemain de sa décision de se retirer du sommet du 12 juin. Dans une lettre adressée au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, M. Trump avait évoqué «une énorme colère et une hostilité ouverte» de la part de Pyongyang, tout en espérant que la réunion pourrait avoir lieu.

Peu de temps après, M. Trump a révélé que le dialogue entre les deux pays se poursuit et déclaré que «tout le monde joue à des jeux». Il n’exclut pas que le sommet du 12 juin puisse être remis sur les rails.

La Corée du Nord a publié vendredi un communiqué dans lequel elle se dit «toujours disposée à donner aux États-Unis le temps et les occasions» de reconsidérer les pourparlers «à tout moment et souys tout format».

Le vice-ministre des Affaires étrangères Kim Kye-gwan a qualifié la décision de M. Trump d’«inattendue» et de «très regrettable», et a déclaré que l’annulation des pourparlers montre «combien à quel point l’hostilité est grave dans les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord, et à quel point un sommet est urgent pour améliorer les liens».

Vendredi, M. Trump a qualifié la déclaration nord-coréenne de «très bonne nouvelle» et a ajouté: «Nous verrons bientôt où cela mènera, espérons-le, à la prospérité et à la paix longues et durables, seul le temps (et le talent) le dira!»