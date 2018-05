MIAMI — La tempête Alberto s’est formée vendredi dans les Caraïbes et se déplace vers le golfe du Mexique.

Alberto générait tôt vendredi des vents soutenus de 65 kilomètres/heure et se trouvait à 90 kilomètres au sud de Cozumel, au Mexique.

La tempête se déplaçait vers le nord-nord-est à 10 kilomètres/heure.

Elle devrait déverser des pluies diluviennes sur la péninsule du Yucatan, l’ouest de Cuba, la Floride et le nord-est de la côte du golfe pendant la fin de semaine.

L’oeil d’une tempête subtropicale est moins bien défini et plus froid que celui d’une tempête tropicale, et ses vents les plus violents se trouvent plus loin du centre. Les tempêtes subtropicales peuvent se transformer en tempêtes tropicales, qui peuvent devenir des ouragans.

La menace tropicale survient plus tôt que d’habitude. La saison des ouragans d’une durée de six mois ne commence pas avant le 1er juin.

La saison des ouragans 2017 a été particulièrement intense, surtout quand les ouragans Irma, José et Maria ont frappé en succession rapide, faisant des dizaines de morts et causant des milliards de dollars en dommages.