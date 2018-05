SEOUL, Corée, République de — Les leaders sud-coréen et nord-coréen se sont de nouveau rencontrés samedi, un mois après leur sommet historique visant à mettre fin au conflit dans la péninsule.

Moon Jae-in et Kim Jong-un ont fait le point sur la situation, alors que le président américain Donald Trump a annulé cette semaine le sommet qu’il devait avoir avec le leader nord-coréen.

Un porte-parole du président sud-coréen a indiqué que celui-ci fera état des discussions qu’il a eues avec Kim Jong-un dimanche.

La rencontre a eu lieu à la frontière entre les deux pays.

Le président Trump a par ailleurs salué vendredi la déclaration de la Corée du Nord, qui se dit toujours prête à un sommet malgré l’annulation de celui de Singapour le 12 juin.

Il a qualifié la réaction du Nord de «chaleureuse et productive» et a exprimé l’espoir d’une «prospérité et d’une paix longues et durables».