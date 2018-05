BRUXELLES — L’Union européenne souhaite interdire les produits en plastique comme les cotons-tiges, les pailles, les bâtonnets et les tiges de ballon lorsque des solutions de rechange sont facilement disponibles, afin de combattre la pollution des océans.

La Commission européenne estime que sa proposition réduirait de moitié les déchets marins pour les dix articles les plus importants et éviterait des dommages environnementaux estimés à plus de 250 milliards $US au cours des douze prochaines années.

Le vice-président de l’UE, Frans Timmermans, a déclaré que les ustensiles de plastique ne seraient pas complètement interdits, mais que des mesures seraient prises pour qu’ils soient faits de matériaux durables dans la mesure du possible.

La proposition sera maintenant évaluée par le Parlement européen et les États membres, mais M. Timmermans espère voir des résultats avant mai 2019.