SÉOUL, Corée, République de — Le président américain Donald Trump a confirmé mardi que l’ancien chef des renseignements nord-coréens est en route pour les États-Unis.

Kim Yong-chol est attendu à New York pour discuter d’un éventuel sommet entre M. Trump et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un.

M. Trump a annoncé la visite imminente de M. Kim sur Twitter. Un peu plus tôt, l’agence de presse sud-coréenne Yonhap avait indiqué qu’on retrouvait le nom de Kim Yong-chol sur la liste des passagers d’un vol entre Pékin et Washington. M. Kim aurait ensuite changé sa destination pour se rendre à New York.

M. Kim est l’ancien chef des renseignements militaires nord-coréens. Il est actuellement le vice-président du Comité central du parti au pouvoir et responsable des relations intercoréennes.

Ce voyage pourrait être une visite réciproque après que le secrétaire d’État américain Mike Pompeo se soit rendu à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, à deux reprises au cours des dernières semaines pour des rencontres avec Kim Jong-un, après quoi il a dit que les deux pays partagent une vision commune de ce qu’ils espèrent tirer du sommet.

On ne sait toujours pas qui Kim Yong-chol rencontrera aux États-Unis.

Pendant ce temps, une équipe de diplomates américains impliqués dans des discussions préparatoires a été vue quittant un hôtel de Séoul mardi, mais on ne sait pas s’ils sont allés à Panmunjom, un village qui chevauche la frontière à l’intérieur de la zone démilitarisée, dans la foulée de leur première réunion de dimanche. Les responsables américains sont dirigés par Sung Kim, l’ambassadeur des États-Unis à Manille, l’ancien ambassadeur des États-Unis à Séoul et le négociateur en chef avec la Corée du Nord lors de discussions nucléaires antérieures.

Le Commandement des Nations Unies dirigé par les États-Unis a annulé une tournée de presse de Panmunjom prévue pour mercredi, déclarant que la décision était liée à la préparation de la sécurité pour tenir compte des pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord. Il n’y aura pas d’événements médiatiques similaires au village avant le 12 juin, date possible du sommet entre Trump et Kim Jong-un, selon le commandement.

Les médias sud-coréens ont également rapporté qu’une délégation nord-coréenne est arrivée lundi soir à Singapour pour d’éventuels préparatifs en vue du sommet. Séoul n’a pas confirmé les informations selon lesquelles les autorités nord-coréennes étaient dirigées par Kim Chang-son, un proche collaborateur de Kim Jong-un, et que son homologue américain serait probablement le chef d’état-major adjoint de la Maison-Blanche pour les opérations, Joe Hagin.

M. Trump s’est retiré du sommet prévu avec Kim Jong-un jeudi dernier, citant des commentaires hostiles de la Corée du Nord, mais a déclaré que la réunion à Singapour pourrait encore se dérouler comme prévu le 12 juin.