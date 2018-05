KUALA LUMPUR, Malaisie — Le patron d’une firme technologique américaine qui a balayé le fond de l’océan Indien pendant plus de trois mois à la recherche du vol 370 de la Malaysia Airlines a déclaré mardi qu’il est déçu que la chasse n’ait pas trouvé de débris et qu’il espère participer à une future recherche.

La Malaisie a déclaré la semaine dernière que les recherches par Ocean Infinity au Texas se termineraient mardi après deux prolongations de la période initiale de 90 jours.

Le patron d’Ocean Infinity, Oliver Plunkett, a déclaré que les fouilles prendraient fin bientôt après avoir scruté plus de 112 000 kilomètres carrés de fonds océaniques reculés — une zone plus de quatre fois plus grande que la zone ciblée par les experts.

M. Plunkett a dit que c’est avec tristesse qu’il doit mettre fin à la «recherche actuelle sans avoir atteint (notre) objectif».

Il s’est toutefois dit heureux d’entendre que le nouveau gouvernement malaisien accordera la priorité à retrouver le Boeing 777 qui a disparu avec 239 personnes à bord le 8 mars 2014, lors d’un vol entre Kuala Lumpur et Pékin.

Ocean Infinity aurait empoché 70 millions $ US s’il avait trouvé l’épave ou des boîtes noires. Aucune autre recherche n’est prévue.