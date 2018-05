NEW YORK — De hauts responsables américains et nord-coréens se rencontreront jeudi à New York pour décider si un sommet entre le président Donald Trump et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un peut être sauvé.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo et l’ancien chef des renseignements militaires nord-coréens Kim Yong-chol ont dîné ensemble mercredi soir.

Il s’agit de la visite officielle la plus élevée de la Corée du Nord aux États-Unis en 18 ans.

M. Kim compte parmi les plus proches collaborateurs du dirigeant nord-coréen. Il était arrivé mercredi après-midi sur un vol d’Air China en provenance de Pékin.

MM. Kim et Pompeo ont prévu une «journée de réunions» jeudi, a indiqué la Maison-Blanche. Leurs discussions viseront à déterminer si une réunion entre Donald Trump et Kim Jong-un, prévue à l’origine pour le 12 juin, mais annulée plus tard par Trump, peut être rétablie, ont indiqué des officiels américains.

Les pourparlers interviennent alors que les préparatifs du très attendu sommet de Singapour se poursuivent de part et d’autre de l’océan Pacifique, malgré l’incertitude persistante quant à savoir si cela se produira vraiment, et quand. Pendant que MM. Kim et Pompeo se rencontrent à New York, d’autres équipes américaines rencontrent des responsables nord-coréens à Singapour et dans la zone démilitarisée coréenne fortement fortifiée.

Kim Yong-chol est le vice-président du comité central du parti au pouvoir en Corée du Nord.

Par ailleurs, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est rendu à Pyongyang jeudi, où il a rencontré Kim Jong-un. Sa visite avait probablement comme objectif de faire entendre les préoccupations de Moscou, au moment où M. Kim multiplie les gestes de bonne volonté diplomatique à l’endroit de Séoul, de Pékin et de Washington.