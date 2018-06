Près d’un millier de militants anti-fascistes ont défilé samedi à Paris pour entretenir « la mémoire et les combats » d’un des leurs tués en 2013 lors d’une bagarre avec des skinheads, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Des mères d’autres militants antifascistes tués en Espagne, en Italie ou en Grèce étaient présentes en tête de cortège.

Les manifestants, 900 selon la Préfecture de police, étaient rassemblés derrière une banderole clamant « Cinq ans, Clément toujours présent » et frappée d’un portrait de Clément Méric, 18 ans, devenu icône du mouvement « antifa ».

Fumigènes et slogans antifascistes (« Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos », anti-violences policières, en soutien aux migrants (« Solidarité avec les sans-papiers ») ont rythmé le défilé, qui s’est déroulé sans incidents.

« Le combat contre le fascisme est plus que jamais d’actualité quand on voit que le pouvoir laisse l’extrême droite s’attaquer aux étudiants, aux migrants… Et ce n’est pas seulement en France, on voit que dans toute l’Europe, le fascisme progresse », a souligné à l’AFP un participant, souhaitant rester anonyme.

Chaque année début juin, les militants antifascistes défilent à la mémoire de Clément Méric, étudiant à Sciences Po, tué le 5 juin 2013 dans le centre de Paris lors d’une bagarre entre des « skinheads » et des « antifas » qui s’étaient rencontrés par hasard.

Sa mort avait suscité une vive émotion, conduisant le gouvernement à dissoudre plusieurs groupuscules d’extrême droite. Quatre skinheads ont été renvoyés aux assises dans cette affaire.