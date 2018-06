Le nombre de guerres civiles a plus que doublé depuis le début du siècle, créant des risques plus élevés pour les civils et de nouveaux défis pour les humanitaires, a estimé lundi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Dans un nouveau rapport, le CICR a également relevé que «davantage de groupes armés ont émergé au cours des 6 dernières années qu’au fil des 60 années précédentes», ce qui rend plus difficile de convaincre les combattants d’adhérer aux principes humanitaires de base.

Ce rapport, intitulé The Roots of Restraint in War, note qu’entre 2001 et 2016, le nombre de «conflits armés non internationaux» (qui opposent les forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux) est passé de 30 à plus de 70. À titre d’exemple, la Fondation Carter a recensé plus de 1 000 groupes armés actifs en Syrie en 2014.