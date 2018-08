Une étude menée par le Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) dans sept villes d’Europe montre que le vélo serait le meilleur moyen de transport pour la santé.

Cette étude a utilisé des données émanant de l’étude longitudinale Physical Activity through Sustainable Transport Approaches (PASTA), menée sur une période de deux années dans sept villes européennes.

Les scientifiques ont sondé 8802 participants à Anvers, Barcelone, Londres, Örebro (en Suède), Rome, Vienne et Zurich, et 3.567 personnes ont répondu au questionnaire final.

Ils ont demandé aux participants quels moyens de transports ils utilisaient (voiture, moto, transports en commun, vélo, vélo électrique ou la marche) et leur fréquence. Ils devaient aussi évaluer la perception de leur santé globale.

Les chercheurs ont aussi interrogé les participants sur leurs relations sociales, différents aspects de leur santé mentale, et leur niveau de vitalité, notamment leurs niveaux d’énergie et de fatigue.

Les résultats ont montré que le cyclisme était le moyen de transport associé à un plus grand nombre de bienfaits pour la santé, notamment la perception d’une meilleure santé générale, une plus grande vitalité, moins de stress et un sentiment moindre de solitude.

La marche arrive en deuxième position, associée à une bonne santé générale, à une bonne vitalité et à plus de contacts avec les amis et/ou la famille.

«Des études précédentes avaient soit analysé les moyens de transport de manière isolée ou en comparant les différents transports entre eux», a commenté l’auteur Ione Ávila Palencia. «La nôtre est la première à associer l’utilisation de moyens de transports urbains multiples avec les effets sur la santé comme la santé mentale et les interactions sociales.»

«Cette approche nous a permis d’analyser les effets de manière plus réaliste puisque les citadins d’aujourd’hui ont tendance à utiliser plusieurs moyens de transport», a ajouté la chercheuse. «Elle nous a aussi permis de souligner les effets positifs de la marche…»

En revanche, les résultats concernant la conduite et les transports en commun n’étaient pas concluants. «L’utilisation de la voiture et des transports en commun étaient associés à la perception d’une moins bonne santé générale, lorsque les moyens de transports étaient analysés de façon séparée, mais cet effet disparaissait dans les analyses concernant les multiples moyens de transport», a commenté le professeur Ávila Palencia.

Les voitures étaient aussi associées à un sentiment moindre de solitude dans toutes les analyses. Ávila Palencia a précisé que «ce résultat était sûrement dû au fait que la population étudiée ne conduisait pas fréquemment et que la voiture était probablement utilisée à des fins sociales, comme pour rendre visite à de la famille et à un ami.»

Les résultats étaient similaires dans les sept villes étudiées, bien que la directrice de l’étude ait ajouté que les pourcentages de personnes qui se déplaçaient à vélo «étaient bas dans toutes les villes d’Europe, à l’exception de pays comme les Pays-Bas et le Danemark, ce qui signifie qu’il reste de la marge pour augmenter l’usage du vélo.»

On notera que le centre ISGlobal qui a mené cette étude dépend de la fondation bancaire «la Caixa».

Ces résultats sont parus dans la revue Environment International.