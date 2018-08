Le président américain Donald Trump a accusé mercredi son ex-avocat Michael Cohen d’avoir «inventé» des faits en plaidant coupable devant un juge de Manhattan, affirmant que ces infractions n’étaient «pas un crime», tout en louant son ex-directeur de campagne Paul Manafort, confondu mardi par la justice.

Michael Cohen a «cédé» face à la pression des enquêteurs, a assuré M. Trump dans un tweet, en accusant le juriste d’avoir «inventé des histoires afin d’obtenir un accord» de négociation de peine.

J’ai un «tel respect pour un homme courageux» comme Paul Manafort, au contraire, a tweeté le président, en référence à son ex-chef de campagne reconnu coupable de fraude bancaire et fiscale.

«Le président Obama s’est rendu responsable d’une grave infraction au financement électoral et cela fut réglé facilement!», a ajouté M. Trump.

A plusieurs centaines de kilomètres, mais presque simultanément, le président américain a essuyé mardi deux coups durs judiciaires.

À New York, celui qui avait dit un jour être prêt à «prendre une balle» pour le milliardaire a opéré un spectaculaire virage. Michael Cohen a plaidé coupable de huit chefs d’accusation, pour fraude fiscale et bancaire et pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales.

L’avocat âgé de 52 ans, a reconnu avoir versé 130 000 et 150 000$US pendant la campagne à deux femmes affirmant avoir eu une liaison avec Donald Trump en échange de leur silence, et ce, «à la demande du candidat», afin d’éviter de lui «porter préjudice».

Près de Washington, Paul Manafort, 69 ans, a été jugé coupable de fraude fiscale et bancaire. Si ce verdict porte sur ses finances personnelles, il découle du premier procès venant des investigations du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur les soupçons de collusion entre l’équipe de campagne Trump et la Russie en 2016.

Mardi, Donald Trump a souligné que cette décision judiciaire n’avait en soi «rien à voir» avec une éventuelle collusion, qu’il nie farouchement depuis des mois, dénonçant une «chasse aux sorcières».

«Je ne suis pas impliqué», a-t-il martelé devant des journalistes avant de lancer à ses supporteurs lors d’un meeting de campagne: «Ils cherchent toujours une collusion, où est la collusion? Trouvez de la collusion!»