L’ouragan Florence s’est nettement renforcé lundi, passant en catégorie 4 et poussant les autorités à ordonner des premières évacuations sur la côte est des États-Unis.

Avec des vents atteignant déjà les 195km/h, il devrait frapper le continent cette semaine.

Après la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, l’État de Virginie a à son tour déclaré l’état d’urgence au cours du week-end pour se préparer aux possibles conséquences d’un impact.

Les autorités de Caroline du Nord ont ordonné des premières évacuations pour les résidents de l’île de Hatteras, et à partir de mardi pour d’autres zones de la région côtière touristique des Outer Banks.

Selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC), à midi lundi, Florence était passé en catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq.

Se déplaçant à une vitesse de 20km/h en direction du nord-ouest, il devrait passer mardi et mercredi entre les Bahamas et les Bermudes et pourrait frapper jeudi les côtes américaines.

«Il est prévu que Florence se renforce encore et qu’il soit jusqu’à jeudi un ouragan majeur extrêmement dangereux», a indiqué le NHC, invitant les États américains du sud-est et du centre du littoral atlantique à suivre de près sa trajectoire.

Le vaste État de Virginie a demandé à sa population de se préparer pour ce qui pourrait être l’ouragan le plus important à le frapper «depuis des décennies».

«Bien qu’il soit trop tôt pour connaître la trajectoire exacte de l’ouragan Florence, la majorité des prévisions météorologiques font état de conséquences potentielles importantes pour la Virginie, sous la forme d’ondes de tempête, d’inondations catastrophiques dans les terres, de vents violents et de possibles coupures de courant à grande échelle», a prévenu dimanche le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, dans un communiqué.

Plus que les vents violents, les autorités locales craignent les inondations que pourraient causer les précipitations – jusqu’à 500mm par endroits – apportées par l’ouragan. «Rappelez-vous de ne jamais conduire sur des routes inondées (…) Faites demi-tour, ne coulez pas», ont-elles mis en garde.

La Marine américaine a ordonné lundi à 30 navires de guerre de sa principale base navale de la côte est, à Norfolk (Virginie), de prendre la mer pour éviter l’ouragan.

«Nos bateaux peuvent mieux affronter des ouragans de cette envergure quand ils sont en mouvement», a souligné le commandant des forces navales américaines, l’amiral Christopher Grady, alors que plusieurs d’entre eux prenaient déjà le large en milieu de journée.

Le président américain Donald Trump a par ailleurs annoncé lundi qu’il annulait, «par sécurité», un meeting de campagne prévu vendredi à Jackson, dans l’État du Mississippi.

Deux autres ouragans suivent Florence au-dessus de l’Atlantique.

Hélène, dont les vents atteignaient 165km/h lundi matin, doit encore se renforcer jusqu’à mardi soir, vers le nord-ouest, avant de perdre progressivement en vigueur.

Isaac, qualifié de «petit ouragan» par le NHC, dont le dernier bulletin lui prêtait des vents maximums de 120km/h, prend quant à lui la direction des Petites Antilles, une région qui se remet encore des dommages causés l’an dernier par le passage de Maria.

Entre août et septembre 2017, les trois puissants ouragans Harvey, Irma et Maria avaient causé la mort de milliers de personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts dans les Caraïbes et le sud-est des États-Unis.