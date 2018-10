La Cour suprême britannique a donné raison mercredi à une boulangerie d’Irlande du Nord tenue par une famille catholique qui avait refusé, par conviction religieuse, de ne pas confectionner un gâteau appelant à soutenir le mariage gay.

Dans une décision rendue à l’unanimité, la plus haute juridiction britannique a cassé un précédent jugement qui avait déclaré l’établissement, «Ashers Baking Company», coupable de «discrimination».

La famille McArthur, propriétaire de cette boulangerie, avait mis en avant ses croyances personnelles pour annuler une commande effectuée en juin 2014 par un militant pro-mariage homosexuel, Gareth Lee.

Ce dernier souhaitait que le gâteau soit décorée d’une réplique en frangipane d’Ernest et Bart, les personnages de la série 1, rue Sésame, ornée du slogan: «Soutenez le mariage gay».

Mais Daniel McArthur, le gérant de l’entreprise qui compte six boulangeries et emploie près de 80 personnes, avait estimé que cette commande allait « à l’encontre » des croyances de sa famille et des «enseignements de la Bible».

Il avait donc décidé de ne pas y donner suite et remboursé le client mécontent.

«Il est profondément humiliant et contraire à la dignité humaine de refuser un service à une personne en raison de sa race, de son sexe, de son handicap, de son orientation sexuelle, de sa religion ou de ses convictions», a déclaré mercredi la juge de la Cour suprême Brenda Hale.

«Mais ce n’est pas ce qui s’est passé dans cette affaire», a-t-elle souligné, expliquant que les boulangers n’avaient «pas refusé d’exécuter» cette commande en raison de l’orientation sexuelle de M. Lee, mais en raison de la nature du message.

«Les boulangers n’auraient pas eu le droit refuser de fournir leurs produits à M. Lee parce qu’il est homosexuel ou soutient le mariage homosexuel. Mais il aurait été bien différent de les obliger à fournir un gâteau portant un message avec lequel ils sont en profond désaccord», a-t-elle développé.

Cette décision a été saluée comme une «victoire de la liberté d’expression» par Peter Tatchell, l’un des principaux militants britanniques des droits des homosexuels.

«Bien que je sois profondément en désaccord avec l’opposition (de la famille McArthur) à l’égalité du mariage, dans une société libre, ni eux ni personne ne devraient être forcés de soutenir une idée politique à laquelle ils sont opposés», a-t-il déclaré, dans un communiqué.

Selon le militant, cette décision ouvre également la possibilité aux entreprises de «refuser» de «faire passer un message politique s’ils y voient une objection. (…). Cela inclut le droit de refuser les messages sexistes, xénophobes ou anti-gay».