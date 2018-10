Dix personnes sont mortes, dont deux Britanniques, et un enfant était porté disparu après des inondations qui ont dévasté dans la nuit de mardi à mercredi une zone de l’est de Majorque, principale île du très touristique archipel espagnol des Baléares.

«Le nombre de victimes décédées à cause des pluies intenses d’hier s’élève à dix», ont tweeté mercredi vers 17h00 locales (15h00 GMT) les services d’urgence.

«Il ne reste plus qu’une personne disparue, un enfant», ont précisé les services d’urgence qui donnaient des informations sur la situation en catalan, espagnol, anglais et allemand, signe du nombre important de Britanniques et d’Allemands présents dans l’île.

Voitures entraînées par le courant, empilées les unes sur les autres ou recouvertes de boue, matelas, canapé ou débris de meubles dans les rues : le village de Sant Llorenç des Cardassar, le plus touché, a été dévasté par le passage des eaux d’un torrent, normalement asséché, qui a débordé après des pluies diluviennes.

Située à une soixantaine de kilomètres de Palma de Majorque, capitale des Baléares qui ont reçu l’an dernier 13,8 millions de touristes étrangers, la zone touchée compte de nombreux logements touristiques.

Deux Britanniques parmi les morts

Parmi les dix morts figurent deux citoyens britanniques, a confirmé dans un communiqué une porte-parole du Foreign Office.

Les pluies, qui sont tombées en quelques heures, ont pris tout le monde de court par leur intensité. «220 litres de pluie par mètre carré sont tombés», a détaillé le gouvernement régional des Baléares.

Un homme, Manuel Torrescusa, a raconté dans le journal Diario de Mallorca avoir été surpris dans sa voiture et avoir dû sortir par la fenêtre et nager à travers le courant pour se mettre à l’abri.

«Je suis sorti de ma voiture comme j’ai pu, par une fenêtre, et j’ai nagé 500 mètres dans le courant pour arriver à une maison où je suis rentré par la porte de derrière», a-t-il indiqué.

«Je ne portais presque pas de vêtements, car ils sont restés accrochés à une clôture métallique quand je nageais. Les habitants de la maison m’ont donné une chemise», a-t-il ajouté.

Sergio Mantas, un garde civil cité par le même journal, a décrit Sant Llorenç comme «dévasté». «Le village était devenu un torrent», a-t-il dit.

En visite sur place, le chef du gouvernement Pedro Sanchez a souligné les «circonstances absolument extraordinaires du phénomène météorologique d’hier» et promis des fonds pour aider les victimes.

Plus de 500 personnes participaient aux opérations de recherche des disparus et de prise en charge des victimes, selon les autorités locales. Une centaine de renforts avec deux hélicoptères, huit véhicules et des chiens sont arrivés mercredi matin sur l’île, selon l’Unité militaire d’urgence espagnole.

Ibiza en alerte orange

Le Palais royal a lui appelé à la «solidarité (…) de toute l’Espagne» face à la «désolation et la tragédie» vécue par les victimes.

La chambre des députés a observé une minute de silence à Madrid tandis que le gouvernement régional des Baléares va décréter trois jours de deuil.

Une centaine de personnes ont passé la nuit de mardi à mercredi dans des lieux d’accueil, comme des gymnases.

La star du tennis Rafael Nadal, originaire d’un village tout proche de la zone touchée, a annoncé avoir mis à disposition ses centres sportifs sur l’île pour les personnes privées de logement après ces inondations.

Dans l’après-midi, Ibiza et Formentera dans l’archipel ainsi qu’une partie de la Catalogne, incluant sa capitale Barcelone, étaient toujours placées en état d’alerte orange, le troisième niveau sur quatre correspondant à un «risque important», par l’Agence météo nationale qui a mis en garde contre une intensification des précipitations sur les Baléares.