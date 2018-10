Un très rare papyrus égyptien d’une longueur de 17 mètres a été adjugé samedi après-midi à Monaco lors d’une vente aux enchères pour la somme hors commission de 1 350 000 euros, a indiqué une représentante de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo.

Cette pièce, proposée par un couple de retraités vivant dans le Sud de la France, était estimée entre 1,8 et 2 millions d’euros, mais avec un prix de réserve bien inférieur à celui auquel il a finalement été adjugé à un collectionneur privé qui a fait son offre par téléphone.

Ce papyrus, un peu abîmé dans sa première partie mais globalement dans un état de conservation remarquable, est une version du Livre des Morts. Il est constitué de quelque 192 chapitres et de nombreuses vignettes dessinées et peintes en rouge et noir illustrant des scènes comme le jugement du mort par Osiris ou celle de l’au-delà dans les champs de roseaux.

Ce document a été daté de la période saïte, sous le règne de Psammétique II, soit environ 594-588 avant J.C.

Au total, cette vente monégasque consacrée à l’archéologie égyptienne, qui proposait, outre ce papyrus, deux cents autres lots, a avoisiné la somme de 1,6 million d’euros.