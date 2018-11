Le prince Charles aime beaucoup lire Harry Potter à ses petits-enfants, tout en imitant les voix des personnages, a révélé la duchesse de Cornouailles dans un nouveau documentaire de la BBC One.

Prince, Son and Heir: Charles At 70 a été réalisé à l’occasion du 70e anniversaire du duc de Cornouailles. Sa famille y confie, entre autres, qu’il est un très bon grand-père.

Dans le documentaire, son épouse Camilla raconte également que le prince est habité par le besoin d’aider les autres. «Il voudrait sauver le monde», a-t-elle ajouté.

Le documentaire Prince, Son And Heir: Charles At 70 a été diffusé jeudi soir sur les ondes de la BBC One.