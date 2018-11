La bande de Gaza a connu une nouvelle poussée de fièvre prolongée lundi, l’armée israélienne ripostant lourdement à un barrage de dizaines de roquettes palestiniennes lors d’hostilités ravivant le spectre d’un nouveau conflit dans l’enclave.

Trois Palestiniens ont été tués par les frappes israéliennes en réponse aux tirs de roquettes palestiniennes qui ont fait des dizaines de blessés israéliens, dont une femme dans un état critique. Dans la soirée, l’aviation israélienne a détruit le siège d’Al-Aqsa TV, la chaîne du mouvement islamiste Hamas, ainsi qu’un ancien hôtel abritant les bureaux de services de sécurité en plein centre de la ville de Gaza.

Ces hostilités surviennent après des mois de tensions faisant redouter une quatrième guerre en dix ans entre Israël et le Hamas qui gouverne sans partage l’enclave palestinienne sous blocus, coincée entre l’Etat hébreu, l’Egypte et la Méditerranée.

Rien ne permettait de dire lundi soir si ces tensions, comme de précédents épisodes, allaient retomber ou si l’escalade allait se poursuivre et faire avorter les efforts déployés depuis des semaines pour parer une nouvelle confrontation.

L’armée israélienne et la branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, ont échangé les mises en garde musclées. Les sirènes d’alerte ont continué à retentir toute la soirée et le début de la nuit dans les localités israéliennes riveraines de la bande de Gaza, précipitant ou maintenant les résidents dans les abris. Les classes de mardi ont été annulées dans plusieurs communes et les habitants ont reçu pour instruction de ne pas s’éloigner des abris.

L’armée israélienne a mobilisé des renforts et des moyens significatifs et déployé des batteries antimissiles supplémentaires, a dit un porte-parole, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus. “Nous sommes prêts à augmenter notre effort contre les organisations terroristes”, a-t-il dit aux journalistes.

L’envoyé spécial de l’ONU Nickolay Mladenov a dit continuer à travailler avec l’Egypte voisine pour éloigner Gaza des “bords de l’abîme”. “L’escalade des dernières 24 heures est extrêmement dangereuse et inconsidérée”, a-t-il tweeté.

L’armée israélienne a indiqué avoir dénombré environ 300 tirs en provenance de Gaza, dont plusieurs dizaines ont été interceptés selon elle par la défense anti-missiles.

Des dizaines d’Israéliens ont été légèrement blessés, essentiellement par des éclats, selon les secours.

La plupart des roquettes sont retombées dans des zones inhabitées, a indiqué l’armée israélienne, mais des bâtiments ont été directement touchées, dont l’un à Ashkélon où une femme a été extraite dans un état critique selon la police.

Un soldat israélien a été gravement blessé par un tir de missile antichar contre un car stationné près du kibboutz de Kfar Aza, non loin de la bande de Gaza au nord, a indiqué l’armée. Les secours l’ont décrit comme un jeune de 19 ans se trouvant dans un état critique.

C’est cette attaque et la réponse israélienne qui semble avoir à nouveau enclenché l’engrenage militaire.

En représailles à cette attaque et aux tirs de roquettes, “les avions de combat, les hélicoptères d’attaque et les chars de l’armée israélienne ont pris pour cible plus de 70 positions militaires du Hamas et du Jihad islamique (deuxième force islamiste palestinienne) à travers la bande de Gaza”, a indiqué l’armée.

Trois Palestiniens ont été tués par les frappes, deux dans le nord et un dans le sud de la bande de Gaza, a rapporté le ministère gazaoui de la Santé, qui a fait état de neuf blessés.

La bande de Gaza et ses alentours sont en proie depuis fin mars aux tensions entre Israël, le Hamas et ses alliés, qui ont culminé à de nombreuses reprises dans des flambées de violences jusqu’alors retombées au bout de quelques heures.

Un tel accès s’est à nouveau produit dimanche, lors d’une incursion à hauts risques des forces spéciales israéliennes qui a apparemment mal tourné.

Israël a parlé sans plus de précision d’une opération de collecte de renseignement. Les brigades al-Qassam ont elles évoqué l’opération clandestine de soldats progressant incognito dans l’enclave à bord d’une voiture civile palestinienne quand leur couverture a été percée à jour par une patrouille.

L’unité aurait pris la fuite sous les tirs de protection de l’aviation israélienne et aurait été évacuée auprès de la frontière par un hélicoptère israélien.

Sept Palestiniens, dont un commandant local de la branche armée du Hamas et cinq autres membres des brigades al-Qassam, ainsi qu’un lieutenant-colonel israélien ont trouvé la mort.

C’est le deuxième soldat israélien tué depuis fin mars. Au moins 231 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date.

Les brigades al-Qassam ont accusé les forces spéciales d’avoir cherché à éliminer un responsable palestinien. Elles ont revendiqué lundi le tir du missile antichar contre un car et les tirs de roquettes comme la réponse “au crime” de dimanche. L’armée israélienne n’a pas confirmé que le car transportait des soldats.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, rentré prématurément de Paris dimanche, a réuni lundi le ministre de la Défense Avigdor Lieberman et les responsables de la sécurité. Aucune décision n’a été rendue publique après ces consultations.

Les signes d’une possible détente s’étaient pourtant succédé ces dernières semaines, comme le transfert la semaine passée de quinze millions de dollars versés par le Qatar, soutien de longue date du Hamas, pour payer au moins partiellement les fonctionnaires du Hamas.

L’opération allait de pair avec les efforts déployés depuis des mois par l’Egypte et l’ONU en vue d’une trêve durable entre Israël et le Hamas.