Le plus célèbre des gratte-ciel de la City de Londres, The Gherkin (surnom donné par les Londoniens du fait de sa forme de cornichon) pourrait bientôt avoir un voisin en forme de tulipe, car le cabinet d’architectes Foster + Partners a dévoilé les premiers plans de la nouvelle attraction touristique et culturelle qu’il aimerait construire.

C’est lundi que Foster + Partners ont révélé les premières images de cette «Tulipe», qu’ils envisagent comme «une ressource éducative et culturelle dernier cri» offrant un point de vue à plus de 300 mètres d’altitude sur la ville et le cornichon voisin.

Le cabinet d’architecte, qui était déjà à l’origine de la célèbre tour voisine inaugurée en 2004, a soumis les plans ainsi que le nom des propriétaires de ce nouveau projet. Parmi les idées proposées, cette tulipe pourrait accueillir un centre éducatif réservé aux petits Londoniens, mais aussi une attraction touristique avec des ponts de verre ainsi qu’un système de nacelles rotatives sur la façade du bâtiment.

Un bar et un restaurant pourront offrir une vue à 360 degrés sur toute la ville. Les visiteurs des lieux pourront se renseigner sur l’histoire de Londres à l’aide de matériel interactif et de guides spécialisés présents en haut de cette structure florale.