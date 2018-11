La mobilisation des “gilets jaunes” était en baisse samedi matin par rapport à la semaine dernière selon le gouvernement français, mais des incidents étaient à déplorer à Paris où les forces de l’ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et un camion lanceur d’eau pour repousser des manifestants.

Selon le ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner, 8 000 “gilets jaunes” étaient comptés à Paris à 5h (heure de l’Est), et 23 000 en France.

C’est beaucoup moins que samedi dernier, lors du premier acte de la mobilisation, où 124 000 manifestants protestant contre la hausse du prix du carburant étaient rassemblés dans le pays à la même heure.

Dans la capitale, c’est également moins que les 36 000 personnes qui s’étaient déclarées “participantes” sur Facebook à un grand rassemblement à la place de la Concorde, au coeur de Paris, finalement interdit par les autorités.

Des incidents ont néanmoins éclaté sur la célèbre avenue des Champs-Elysées, où 5 000 manifestants étaient présents, avec parmi eux des membres “de l’ultradroite” qui veulent “s’en prendre aux institutions”, selon M. Castaner.

Certains manifestants ont notamment été vus en train de desceller des pavés ou de dresser des barricades sur l’avenue pour s’opposer aux forces de l’ordre.

Huit personnes ont été interpellées “essentiellement pour jets de projectiles”, a indiqué la Préfecture de police.

Plusieurs groupes tentaient dans la matinée de se rapprocher par diverses artères du palais présidentiel de l’Élysée, dont les abords sont bouclés par les forces de l’ordre pour en interdire l’accès.

“On vient juste manifester pacifiquement et on se fait gazer ! On voit comment on est reçu à Paris”, pestait Christophe, 49 ans, venu de l’Isère (est) avec sa femme.

Après le succès de l’acte 1 de leur mobilisation samedi dernier, quand près de 300 000 personnes ont bloqué axes routiers et sites stratégiques partout en France, suivi d’une semaine de blocages qui se sont progressivement essoufflés, les “gilets jaunes” cherchaient à faire une nouvelle démonstration de force.

Des actions se tenaient également en province, berceau de cette contestation contre les prix du carburant, les taxes et la baisse du pouvoir d’achat.

De nombreux “gilets jaunes”, ainsi baptisés en raison des vestes fluorescentes que chaque automobiliste doit détenir en cas d’accident, ont en effet choisi de rester dans leurs régions, faute de moyens ou par crainte d’éventuelles échauffourées à Paris.

Le mouvement peut compter pour l’instant sur un large soutien des Français: selon un sondage de l’institut BVA, ils sont 72% à approuver les revendications des “gilets jaunes”, excédés par la hausse d’une taxe destinée à financer la transition énergétique qui a amplifié la flambée des prix des carburants.

Si les “gilets jaunes” se décrivent comme une mouvance hors des partis et des syndicats, les incidents de samedi ont toutefois provoqué des réactions politiques.

Le ministre de l’Intérieur a directement ciblé la patronne de l’extrême droite française, Marine le Pen, estimant que des “séditieux” avaient répondu à son appel à défiler sur les Champs-Élysées.

Mme le Pen a immédiatement répliqué, à la télévision, en précisant qu’elle n’avait “jamais appelé à quelque violence que ce soit”.

“Castaner voudrait que la manifestation des #GiletsJaunes soit d’extrême droite et peu nombreuse. La vérité est que c’est la manifestation massive du peuple”, a de son côté tweeté Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise (gauche radicale).

Cette journée de manifestation représente un nouveau test pour le président Emmanuel Macron, directement ciblé par les slogans des manifestants.

M. Macron n’a pas manifesté l’intention de revenir sur le rythme de ses réformes pour “transformer” la France mais il devrait donner mardi un “cap pour la transition écologique”, assurant avoir “reçu le message des citoyens”.

“On peut même plus vivre quand on paye ses charges, je suis hyper révoltée. Ils sont en train de nous mener vers la précarité”, a déclaré à l’AFP Dominique, pré-retraitée venue en bus à Paris, depuis le nord de la France.

3 000 membres des forces mobiles déployés à Paris pour minimiser les débordements restent sur le qui-vive face à une manifestation qui devrait se poursuivre dans l’après-midi.

La première semaine de mobilisation avait fait en France deux morts, 620 civils et 136 membres des forces de l’ordre blessés.