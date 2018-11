Starbucks mettra en place un outil pour empêcher ses clients de regarder du contenu provenant de sites pornographiques depuis son réseau wifi, rapporte le média américain Business Insider.

Si visionner des films pour adultes est interdit dans l’enceinte de ses cafés, le géant aux 29 000 enseignes déploiera, dès 2019, un filtre bloquant tout contenu explicite.

Cette décision a été chaudement accueillie par Enough is Enough, une organisation anti-pornographie qui milite pour la protection des enfants. Une pétition lancée récemment et demandant à Starbucks de prendre les mesures nécessaires pour filtrer la pornographie avait déjà reçu plus de 26 000 signatures, mercredi dernier.

En 2006, la présidente de l’association, Donna Hugues, a interpellé d’autres enseignes comme McDonald’s et Subway, qui ont choisi d’obtempérer en bannissant les contenus explicites de leur réseau wifi.

«En rompant son engagement, Starbucks ouvre grand les portes aux délinquants sexuels reconnus coupables et à d’autres personnes qui échappent à l’application des lois et utilisent des services wifi publics et gratuits pour accéder à de la pornographie infantile illégale et à de la pornographie hardcore», s’était-elle alors indignée devant le refus de la chaîne américaine.