We’ve finally opened our doors and it’s just the beginning! #ReturnToWonder . . Thank you for coming yesterday and for this highlight by @newyorkcity4all 🎹🎉✨♥️🎁💂‍♀️ #repost ・・・ FAO SCHWARZ is officially open again after 4 years.🥰 New location @rockcenternyc new toys🧸🧸🧸 . •The Piano is back🎹 •There is a swarovski car worth 25,000$ •Candies 🍬🍭 •Transformers •Entertainment & a lot more. . Do you like @faoschwarz ?!♥️ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••