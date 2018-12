Le fentanyl a détrôné l’héroïne comme la drogue causant le plus d’overdoses mortelles aux États-Unis, selon les données les plus récentes datant de 2016 et publiées mercredi par les autorités sanitaires américaines.

Le fentanyl est un opiacé synthétique bien plus concentré et puissant que l’héroïne. En 2016, 18 000 personnes sont mortes d’une overdose de fentanyl, contre 16 000 pour l’héroïne, selon les chiffres du Centre national des statistiques de santé.

En 2011, le fentanyl était seulement numéro 10 dans le classement des drogues, avec 1662 morts. L’héroïne fut la drogue la plus mortelle de 2012 à 2015.

Le chiffre pour 2017 est sans doute pire encore. Des données non détaillées sur la catégorie générale des opiacés synthétiques ont été publiées fin novembre et donnaient 28 000 morts par opiacés synthétiques, ce qui inclut surtout le fentanyl.

Cette drogue a surgi en quelques années chez les toxicomanes américains. Le chanteur Prince en est mort en 2016. Elle est facile à expédier par la poste car une quantité infime, glissée dans une enveloppe, suffit.

Le produit a été utilisé pour exécuter un condamné en août dans le Nebraska.

Après le fentanyl et l’héroïne, les overdoses ont été principalement causées en 2016 par la cocaïne (11 000 morts), la méthamphétamine (6700), l’anxiolytique alprazolam (Xanax, 6000), l’oxycodone (un antidouleur opiacé semi-synthétique qui était la drogue la plus mortelle en 2011, 6000 morts), et la morphine (5000 morts).

Parmi ces overdoses, environ un mort sur dix est classé comme un suicide, les drogues alors utilisées étant principalement l’oxycodone et la diphénhydramine, un antihistaminique présent dans plusieurs médicaments contre les allergies ou le rhume.