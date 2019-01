Un Américain de 21 ans, arrêté pour le meurtre d’un couple et l’enlèvement de leur fille de 13 ans, a choisi l’adolescente en la voyant monter dans un bus scolaire, selon son acte d’inculpation rendu public lundi.

Jake Patterson a reconnu les faits dès son interpellation jeudi, juste après la fuite de la jeune Jayme Closs qu’il a maintenue en captivité pendant près de trois mois dans une zone isolée du Wisconsin, dans la région des Grands Lacs.

Aux policiers qui venaient d’arrêter son véhicule, il a déclaré : «je l’ai fait», selon son acte d’accusation.

En détention, il a expliqué comment il avait tué James et Denise Closs le 15 octobre dans leur maison de Barron, uniquement pour kidnapper leur fille.

Le jeune homme, sans emploi fixe, l’avait vue monter dans un bus scolaire un matin. Sans la connaître, il a «su que c’était la fille» qu’il allait enlever, a-t-il dit aux enquêteurs.

Avant de mettre son plan à exécution, il s’est rendu au moins à deux reprises devant la maison de la famille et a renoncé en voyant des visiteurs.

Armé d’un fusil à pompe choisi dans l’arsenal de son père, il est retourné chez les Closs le 15 octobre.

Auparavant, il s’était rasé les cheveux et la barbe, il avait enfilé des gants et une cagoule et volé des plaques d’immatriculation.

Sur place, il a immédiatement abattu le père qui lui parlait à travers la porte d’entrée. Il a ensuite forcé la porte de la salle de bains où s’étaient réfugiées la mère et la fille.

Après avoir ordonné à Denise Closs de scotcher la bouche de sa fille, il l’a tuée à son tour et est parti avec l’adolescente dans son coffre.

Il l’a ensuite maintenue captive dans sa maison, dans une zone isolée près de la bourgade de Gordon, à une centaine de kilomètres au nord de Barron.

Quand il s’absentait ou recevait de la visite, il la forçait à se cacher sous un lit placé dans un angle, dont la sortie était obstruée par des charges.

Menaçant et violent, il lui avait intimé de ne pas en sortir. Elle a pourtant défié ses ordres jeudi et a profité d’une de ses absences pour s’enfuir.

Après une nuit à l’hôpital, elle a été confiée vendredi à une tante, qui a posté ce week-end une photo d’elle en train de jouer avec son chien. Son grand-père Robert Naiberg a assuré qu’elle «se portait exceptionnellement bien compte tenu de ce qu’elle avait vécu».

Lundi, son ravisseur a été formellement inculpé pour assassinats et enlèvement.