La Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay vient d’annoncer que la ville brésilienne serait la Capitale mondiale de l’architecture pour l’année 2020.

À cette occasion, Rio de Janeiro accueillera plusieurs événements sur le thème «Tous les mondes. Un seul monde» et promouvra le 11e Objectif du Programme de développement durable à l’horizon 2030: «Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables».

Avec les institutions locales, l’Unesco et l’UIA organiseront des activités qui mettront en lumière des projets associant des architectes, des urbanistes ainsi que des décideurs, des représentants d’institutions sociales, des professionnels d’autres secteurs, des artistes et des écrivains.

C’est la première fois qu’une ville reçoit le titre de Capitale mondiale de l’architecture. L’objectif de ces capitales est de devenir un «forum international de débats où seront abordés les enjeux mondiaux sous l’angle de la culture, du patrimoine culturel, de la planification urbaine et de l’architecture.»

Cette désignation fait suite à la signature d’un partenariat entre l’Unesco et l’UIA (l’Union internationale des architectes). La ville accueillera aussi le Congrès mondial de l’UIA, qui se tient tous les trois ans.