Coincée tout un weekend dans l’ascenseur d’une riche demeure new-yorkaise: c’est ce qui est arrivé à une femme de ménage, qui n’a pu en sortir que lundi matin après l’intervention des pompiers.

L’incident s’est produit dans une maison individuelle du quartier de l’Upper East Side, à Manhattan, appartenant à un milliardaire, l’investisseur Warren Stephens, selon le New York Times. Un porte-parole a confirmé que les pompiers avaient été appelés dans cette coquette maison de briques rouges de la 65e rue peu après 10 heures lundi, après que les propriétaires eurent signalé que leur ascenseur était en panne.

Arrivés sur place, les pompiers ont trouvé l’ascenseur coincé entre les deuxième et troisième étages. Ils ont forcé les portes et dégagé la personne qui se trouvait à l’intérieur, a indiqué le porte-parole, précisant qu’elle s’y trouvait depuis vendredi. Cette personne était apparemment «en bonne santé», a-t-il précisé, mais elle a tout de même été prise en charge par des urgentistes et hospitalisée pour des examens.

Les pompiers n’ont pas donné d’autres détails, ni révélé l’identité de la personne restée prisonnière près de trois jours durant. Mais selon plusieurs médias new-yorkais, il s’agissait d’une femme de ménage, Marites Fortaliza, employée de la famille Stephens depuis des années.

Venue vendredi alors que les Stephens étaient partis pour le weekend, elle s’est retrouvée coincée et n’a pu le dire à personne.

Contactée, la société Stephens Inc. n’a pas immédiatement réagi. Mais selon un communiqué des Stephens, cité par le New York Post, elle a promis d’«enquêter sur les causes de cet incident malheureux», et de prendre «des mesures appropriées pour s’assurer qu’un incident de ce genre ne se reproduira pas».

On ignorait encore si l’ascenseur était doté d’un numéro d’appel d’urgence. Le service d’inspection des immeubles new-yorkais a été dépêché sur les lieux.