Un homme de l’État de New York a tout tenté pour taire son arrestation pour conduite en état d’ébriété. La fin de semaine dernière, il a acheté 900 copies du journal local dans lequel sa photo avait été publiée.

Joseph Talbot a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies le 29 décembre dans les environs de Palmyra, une municipalité située dans le nord de l’État de New York.

L’homme de 43 ans a refusé de se soumettre à un alcootest et que ses empreintes soit prises. De plus, selon ce que rapporte le journal, il était en furie que sa photo soit prise au poste de police pour être publiée dans «un torchon».

Il a même insulté les policiers et a déclaré que le fait que son visage se retrouve dans le Wayne County Times allait ruiner sa vie et celle de sa famille. Les agents lui ont rétorqué qu’en refusant de se soumettre aux procédures, il ne ferait que rendre son histoire plus attrayante pour les médias.

L’homme a été relâché moyennant une caution, mais samedi dernier, plusieurs commerces ont rapporté au Wayne County Times qu’un homme était entré dans leur boutique pour acheter toutes les copies du journal.

Il aurait en tout payé pour plus de 900 exemplaires. À 1,25$ l’unité, cela fait 1125$.

Malheureusement pour lui, sa stratégie n’a pas fonctionné puisque plusieurs médias nationaux ont repris la nouvelle et que les commerces ont été réapprovisionnés.