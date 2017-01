Une femme de Saint-Balise-le-Grand a trouvé une façon plutôt amusante de faire la promotion de son condo à vendre sur le site de petites annonces Kijiji.

L’annonce porte le titre «Dire que j’ai failli finir vieille fille». Après avoir évoqué le fait qu’elle était convaincue de finir ses jours «toute seule comme une vieille folle aux chats», elle vante les avantages de sa propriété – particulièrement pour une «vieille fille en devenir» –, un «beau condo-avec-assez-de-place-pour-mettre-toute-mon-linge-pis-mes-souliers-pis-un-grand-bain-podium».

Celui-ci est situé «à cinq minutes à pied de l’épicerie et du McDo (pour manger mes émotions), de la SAQ et du dépanneur (pour boire ma solitude sur ma terrasse), de l’animalerie (pour nourrir mes chats), d’une pharmacie (pratique pour les lendemains de veille), d’un fleuriste (pour me rappeler qu’y a pas personne qui m’en achète, des hosties de fleurs) pis de la caisse pop (pour me remettre dans face que j’ai pas personne pour splitter les factures)».

Contre toute attente, elle a toutefois rencontré «THE prince charmant», avec qui elle a trouvé «THE nid d’amour».

L’annonce, mise en ligne dimanche, avait été vue plus de 13 000 fois lundi matin.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir et voir l’annonce complète