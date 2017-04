Un propriétaire de Thetford Mines a eu dernièrement toute une surprise lorsqu’il a retrouvé, dans un logement délaissé par son locataire, nul autre qu’un serpent ratier adulte sous une table de salon. Le reptile était toujours vivant.

L’homme, qui souhaite conserver l’anonymat, avait demandé à l’occupant du logement de se débarrasser de ses serpents et du pitbull que celui-ci disait prendre soin pour un ami. Le locataire aurait plutôt choisi de quitter le 4 et demi en le laissant dans un état lamentable et en «oubliant» le serpent sur les lieux. Il a d’ailleurs été confié à la Société protectrice des animaux.

Une plainte a été formulée à la Sûreté municipale et à la Régie du logement du Québec. Le propriétaire, qui possède cet immeuble dans le quartier St-Noël depuis une dizaine d’années, dit n’avoir jamais vécu une situation semblable. Selon lui, des dépenses se chiffrant à un peu plus de 1000 $ seraient à prévoir pour remettre l’appartement en ordre.

Ce serpent a été confié à la Société protectrice des animaux.