Un fossile trouvé il y a sept ans par un chasseur de wapiti du Montana a mené à la découverte d’une nouvelle espèce de créature marine préhistorique. Elle aurait vécu il y a 70 millions d’années dans une mer située à l’est des Rocheuses.

Cette nouvelle espèce d’élasmosaure est décrite dans un article paru jeudi dans le Journal of Vertebrate Paleontology. Les élasmosaures connus à ce jour avaient tous des cous pouvant atteindre une longueur de 18 pieds. Le fossile découvert dans la réserve Charles M. Russell, toutefois, se distingue par son cou beaucoup plus court de 7,5 pieds.

«Cette espèce est célèbre pour son cou ridiculement long. On parle d’un cou pouvant être composé de 76 vertèbres, a dit le coauteur de l’article et paléontologue de l’Université de l’Alaska, Patrick Druckenmiller. Quand on l’a déterré, ça nous a choqué de voir que le fossile n’avait que 40 vertèbres.»

Les élasmosaures étaient des reptiles carnivores avec de petites têtes et des membres pouvant atteindre une longueur de 30 pieds. Des fossiles de cette espèce ont été découverts un peu partout dans le monde. Celui qui a été déterré dans le Montana était bien préservé et presque complet.